شكرا لقرائتكم طرح تذاكر مباريات أمم إفريقيا آخر مايو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسؤولو اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ٢١ يونيو حتي ١٩ يوليو المقبلين أن التذاكر الخاصة بالمباريات ستطرح اليكترونيا أواخر مايو الجارى، حتي يكون هناك فرصة للدول الأخرى لحجز التذاكر لمباريات فرقهم. وأسفرت القرعة عن وقوع مصر فى المجموعة الأولى ببطولة أمم افريقيا مع منتخبات أوغندا والكونغو الديموقراطية وزيمبابوى.

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