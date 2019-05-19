شكرا لقرائتكم تفاصيل الجلسة الخاصة بين سيد عبد الحفيظ مع رامى ربيعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى فى جلسة خاصة مع رامي ربيعة مدافع الفريق الاحمر لأحتواء غضب اللاعب خاصة بعد إشتكى من تجاهل الجهاز الفني له طوال الفترة الماضية رغم إنتظامه في التدريبات وظهوره بشكل جيد فيها للغاية.

وقال ربيعة أن الجهاز الفني أبعده عن حلم التواجد ضمن تشكيلة المنتخب الوطني الأول في بطولة أمم أفريقيا المقبلة التى تستضيفها مصر وتنطلق يوم 21 يونيو المقبل وهو ما أثار غضب وحزن ربيعة الذى كان أحد الأعمدة الأساسية في المنتخب الأول حينما كان يُشارك مع الاهلي بشكل مُنتظم ، وأكد عبد الحفيظ لربيعة أن عدم مشاركته في المباريات ترجع لرغبة الجهاز الفني في تثبيت التشكيل خلال هذه الفترة الهامة من عمر المسابقة المحلية وشدد له على أن الإستعباد لا يُقلل من أهميته لدى الجهاز الفني إطلاقا.