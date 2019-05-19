5 معلومات عن مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى بذهاب نهائى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يلتقى الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامته على الملعب البلدى ببركان، تأمل جماهير الزمالك عبور فريقها عقبة مباراة الذهاب أمام نهضة بركان ووضع قدمًا نحو التتويج باللقب الأفريقى لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء قبل موقعة العودة التى ستقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية يوم 26 مايو الجارى.

يستعرض ”الخليج 365” أبرز 5 معلومات عن مباراة الزمالك ونهضة بركان فى ذهاب المباراة النهائية بالكونفدرالية اليوم..

- كيف وصل الزمالك ونهضة بركان إلى المباراة النهائية؟

وصل الزمالك إلى المباراة النهائية بالكونفدرالية بعدما تخطى عقبة النجم الساحلى التونسى، بهدف دون رد، فى مباراتى الذهاب والعودة من دور نصف النهائى، فيما تغلب نهضة بركان المغربى الصفاقسى التونسى بالفوز عليه بنتيجة 3 / 2، فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة من نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

- تاريخ مواجهات الزمالك أمام الفرق المغربية



يتفوق الزمالك على الفرق المغربية فى المواجهات المباشرة على الصعيد الأفريقى، وحقق الأبيض 10 انتصارات من أصل 17 مباراة جمعته بالفرق المغربية، مقابل خمس تعادلات وهزيمتين فقط الأولى أمام الجيش الملكى عام 1985 والثانية أمام الوداد عام 2016.

يُعد فريق نهضة بركان هو ثالث فريق مغربى يلتقيه الزمالك خلال نسخة الكونفدرالية الجارية، بعدما عبر اتحاد طنجة فى دور الـ32 مكرر من المنافسات بنتيجة 3 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، وكذلك فريق حسنية أغادير فى دور ربع النهائى بنتيجة 1 / 0 فى مجموع المباراتين.

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وشهد تاريخ الزمالك والأندية المغربية حصول الأبيض على بطولتين من ناديين مغربيين أمام الرجاء فى نهائى دورى أبطال أفريقيا 2002، وأمام الوداد البيضاوى فى السوبر الأفريقى 2003.

- التشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان من: "عمر صلاح فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامها إبراهيم حسن أو أحمد زيزو وأوباما وكهربا فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

- حكام مباراة الزمالك ونهضة بركان

يدير المباراة طاقم تحكيم مكون من الزامبى سيكازوى حكما للساحة على أن يعاونه كلا من الأنجولى جيرسون إميليانو كمساعد أول والتونسي أنور هميلة كمساعد ثانى والحكم الرابع برنارد من سيشيل فيما سيتولى الحكم الجامبي بكارى جاساما القيادة التحكيمية لتقنية الفيديو "الفار" فى المباراة على أن يعاونه الثنائى السنغالى سامبا وكامارا.

- موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى

تُقام مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى، فى العاشرة من مساء اليوم الأحد بتوقيت المغرب - الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت القاهرة ــ على الملعب البلدى ببركان.