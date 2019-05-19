المقاصة تدخل سباق الأندية المتنافسة على إسلام محارب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو مصر المقاصة صراع الأندية المتنافسة على التعاقد مع إسلام محارب صانع ألعاب الأهلى الذى خرج من حسابات الأورجويانى لاسارتى المدير الفنى للفريق الأحمر تماما عقب تولى الأخير المهمة خلفا للفرنسى كارتيرون . ويعيش إسلام محارب أزمة كبرى مع الجهاز الفنى الحالى للأهلى بعد خروجه من الهيكل الأساسى للفريق الأحمر طوال الموسم . كان فرج عامر رئيس نادى سموحه قد ألمح فى وقت سابق عن رغبة إدارة ناديه فى إعادة إسلام محارب من جديد بجانب احمد حمودى لاعبا الفريق السكندرى السابقين بعدما فشلا فى إثبات جدارتهما مع لاسارتى .

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