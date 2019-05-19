شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحتوى غضب رامي ربيعة.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى جلسة مع رامي ربيعة مدافع الفريق لاحتواء غضب اللاعب الذى أشتكى من تجاهل الجهاز الفني له طوال الفترة الماضية رغم انتظامه في التدريبات وظهوره بشكل جيد فيها للغاية.

ويرى ربيعة أن الجهاز الفني أبعده عن حلم التواجد ضمن تشكيلة المنتخب الوطني الأول في بطولة أمم أفريقيا المقبلة التى تستضيفها مصر وتنطلق يوم 21 يونيو المقبل وهو ما أثار غضب وحزن ربيعة الذى كان أحد الأعمدة الأساسية في المنتخب الأول حينما كان يُشارك مع الاهلي بشكل مُنتظم، وأكد عبد الحفيظ لربيعة أن عدم مشاركته في المباريات ترجع لرغبة الجهاز الفني في تثبيت التشكيل خلال هذه الفترة الهامة من عمر المسابقة المحلية وشدد له على أن الاستبعاد لا يُقلل من أهميته لدى الجهاز الفنى إطلاقا.