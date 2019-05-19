شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يطلب ضم " شبيه " محمد صلاح من الجزيرة المطروحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقي نادي الجزيرة المطروحي عرضا رسميا من نادي الترسانة لضم احمد رفعت "ريفو" مهاجم وهداف الفريق بدوري القسم الثاني . Advertisements جاء عرض الترسانة لضم شبيه محمد صلاح بعد أيام من دخول الرجاء المطروحي في مفاوضات مكثفة مع الجزيرة لضم اللاعب الذي يتنافس علي ضمه أندية القناة والترسانة وأسوان الصاعد حديثا للدوري الممتاز . من جانبه أكد حمدي الجميعي رئيس الجزيرة المطروحي أن المقابل المادي هو الذي سيحسم الوجهة المقبلة للاعب خاصة وأن هناك أكثر من عرض رسمي لضم اللاعب الأكثر مشاركة مع فريق الجزيرة في الموسم الماضي .

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