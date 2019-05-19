“أضبط” تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم على كافة الأقمار...

يمكن مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان عبر القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة مجاناً على مختلف الأقمار الصناعية دون النايل سات اليوم الأحد التاسع عشر من مايو، حيث يستضيف الفريق المغربي نظيره المصري في تمام الساعة الثانية عشر مساءا “منتصف الليل ” بتوقيت القاهرة، على الملعب البلدي في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم

طرق عديدة تُمكنك من متابعة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم، إما عن طريق قناة بي إن سبورت المُشفرة، أو عن طريق متابعة اللقاء على القنوات المجانية التي سوف تقوم بإذاعة المواجهة على الهوت بيرد وغيره من الأقمار المتنوعة، وستكون المباراة بجودة مميزة لكافة محبي الفريق الأبيض في الوطن العربي أجمع.

تردد القنوات المجانية الناقلة للزمالك ونهضة بركان

يمكنكم ضبط ترددات القنوات من خلال القيم أدناه، ومشاهدة مباراة الزمالك ضد نهضة بركان المغربي مجاناً ومباشرة في الساعة الواحدة بتوقيت مكة المكرمة.

قناة ARENA SPORT على القمر يوتلسات عبر التردد 11512 معدل ترميز 3000 استقطاب عمودي

تردد قناة 3 Sport على القمر الأفغاني عبر التردد 11293 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة AZ Tv على القمر الأذري عبر التردد 11169 معدل ترميز 20400 استقطاب أفقي

تردد قناة CBC SPORT HD على القمر الأذري عبر التردد 11135 معدل ترميز 27500 استقطاب أفقي

نؤكد للمتابعين إن مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم في كأس الكونفيدرالية الافريقية سيتم إذاعتها على قناة beIN SPORTS HD 1.