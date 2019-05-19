مواعيد مباريات اليوم في دوريات أوروبا ونهائي الكونفدرالية

أسامة حافظ يقام اليوم الأحد مباريات في دوريات أوروبا ونهائي الكونفدرالية وأبرزها.. نهائي كأس الكونفدرالية

نهضة بركان مع الزمالك 12.00 صباح الإثنين الدوري الإسباني الدرجة الأولى

ريـال مدريد مع ريـال بيتيس 12.00 ظهرا

إيبار مع برشلونة 4.15 عصرا

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