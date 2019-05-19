الإسماعيلي يكشف عن موقف باهر المحمدي من المشاركة أمام الأهلي

كشف النادي الإسماعيلي عن موقف باهر المحمدي مدافع الفريق من المشاركة في المباراة القادمة التي تجمع بين الأهلي والإسماعيلي مساء الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة الـ18 من ببطولةالدوري المصري.
وأصبح المحمدى جاهزًا للمشاركة امام الاهلى بعد الاطمئنان عليه، بعد خضوعة للبرنامج التأهيلي بشكل كامل.
وقال صبري المنياوي مدير الكرة أن الجهاز الفني فضل عدم المجازفه باللاعب فى المباراة الاخيرة من اجل التاكد من سلامته وجاهزيته خاصة انه يعد من القوام الاساسى للمنتخب الوطنى الذى سيخوض بطولة كأس الأمم الأفريقيه فى مصر الشهر المقبل.
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