شاهد.. أبو ريدة يكرم أسوان وطنطا واف سي مصر بعد صعودها للممتاز

كرم المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أندية طنطا وأسوان واف سي مصر بمناسبة صعودهم للدوري الممتاز للموسم الجديد. جاء ذلك علي هامش حفل إفطار جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة الكابتن مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة الاتحاد الذي Advertisements أقيم اليوم بأحد فنادق القاهرة بحضور عدد كبير من أندية القسمين الثاني والثالث. كما شمل التكريم أيضا الأندية الصاعدة من القسم الرابع للثالث ، ومن الثالث للثاني.

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