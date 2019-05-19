اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر رابط يوتيوب مباراة الزمالك كول كورة COOl KOOra اليوم بث حي لايف

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يستضيف فريق نادي نهضة بركان فريق الزمالك لحساب مباريات نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم في المباراة التي تجمع الفريقان على الملعب البلدي لبركان.

وكان بركان قد إستعد للمباراة بفوز هام للغاية على فريق الوداد بثلاثة أهداف مقابل هدفين لحساب مباريات الدوري المغربي للمحترفين لكرة القدم.

في المقابل نجح الزمالك في تخطي عقبة نادي الداخلية بهدفين مقابل هدف لكن اللقاء حمل نبأ صادم بخسارة الفريق لخدمات الحارس الثاني عماد السيد بسبب الإصابة.

وتأكد بشكل رسمي الإعتماد على الحارس الثالث عمر صلاح حيث قامت الجماهير الزملكاوية بالإشادة به والثناء عليه من أجل تحفيزه للحفاظ على شباك الفريق الابيض قبل موقعة الإياب الحاسمة.

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وسوف تبدأ المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتنقل على القنوات التالية :-

beIN SPORTS HD 1

beIN SPORTS MAX 5 FR

Arena Sport 2 HD Cro