شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: تجارب الزمالك السابقة في المغرب ستساعده أمام نهضة بركان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حازم إمام، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إن مواجهة نهضة بركان المغربي في نهائي البطولة الكونفدرالية الإفريقية «ستكون صعبة»، معتبرا أن تجارب الزمالك السابقة في المغرب ستساعده في مباراة الذهاب.

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ويلعب الزمالك في ضيافة فريق نهضة بركان المغربي مساء الأحد، على الملعب البلدي لمدينة بركان، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وقال حازم إمام، في مؤتمر صحفي، مساء السبت، إن المباراة ستكون قوية، موضحا أن الزمالك خاض عدة مباريات في المغرب من قبل ونجح في تحقيق نتائج جيدة.

أضاف: «الزمالك يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، وهناك حالة تركيز كبيرة من الجميع لتحقيق نتيجة إيجابية. ضيق الملعب لن يؤثر علينا، لأن الفريق خاض مباريات عديدة على ملاعب مشابهة له».