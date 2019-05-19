شكرا لقرائتكم اليغري: لقد حان الوقت للرحيل عن يوفنتوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - روما - أ ف ب | منذ 6 ساعات في 19 مايو 2019 - اخر تحديث في 18 مايو 2019 / 21:38

اعتبر مدرب يوفنتوس الايطالي ماسيميليانو اليغري بان الوقت قد حان للانفصال بافضل طريقة ممكنة بعد قرار ناديه التخلي عن خدماته بعد خمس سنوات قضاها مع فريق "السيدة العجوز".



وقال اليغري في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس النادي اندريا انييلي "لقد تحدثنا وتناقشنا، وكل واحد منا لديه رأيه في ما يتعلق بالمستقبل وما يجب القيام به من اجل يوفنتوس. لقد ارتاى النادي بانه من الافضل بان الا استمر مدربا".

واضاف "اعيش هذه اللحظة بكل صفاء. في الحياة ثمة لحظات فراق. لقد حان الوقت للانفصال بافضل طريقة ممكنة".

وبقي اليغري غامضا عندما سئل عن مستقبله بقوله "لا ادري اي شيء. سنرى. ربما الراحة تكون امرا جيدا بالنسبة الي. لكن ايضا ربما اشعر بالرغبة بالعودة في 15 تموز/يوليو. الامر يتعلق بي بما سيحصل. يتعين علي ان ادرس الامور التي ستعرض علي".

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اما رئيس النادي فأكد بانه هو من اتخذ قرار عدم الاستمرار مع اليغري الذي قاد فريقه الى اللقب المحلي خمس مرات تواليا بالاضافة الى احرازه كأس ايطاليا اربع مرات من دون ان يتمكن من احراز دوري ابطال اوروبا.

وقال انييلي "بعد الخسارة امام اياكس (الهولندي)، كنت افكر بصراحة بالاستمرار مع +ماكس+. وبالتالي من الصعب ان نفهم سويا بان الوقت قد حان لانهاء احدى اروع الحقبات في تاريخ يوفنتوس".

وتابع "كوني رئيس مؤسسة يتعين علي معرفة اتخاذ القرارات في الوقت المناسب. المستقبل وحده سيحكم اذا كان قرارا صائبا من عدمه... تاريخ النادي اكبر من تاريخ اي شخص".

ورفض رئيس النادي الرد عن اسئلة حول هوية المدرب القادم لفريقه، ويقود اليغري اخر مباراة له مع يوفنتوس (الاحد) ضد اتالانتا.