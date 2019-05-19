شكرا لقرائتكم حلم اللقب الأول يشعل موقعة نهضة بركان والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 9 ساعات في 18 مايو 2019 - اخر تحديث في 18 مايو 2019 / 21:30

يحل الزمالك المصري ضيفا على نهضة بركان المغربي (الأحد ) في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم ، علما أن ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية المصرية سيحتضن مباراة الإياب في الـ 26 من الشهر الجاري.



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ويسعى الفريق المغربي لاستغلال عامل الأرض والجمهور وتحقيق نتيجة جيدة لخوض مواجهة الإياب من دون ضغوط ، وتعد البطولة حلما لجماهيره التي قد ترى فريقها للمرة الأولى على منصات التتويج القارية لكن ما يزعج المدير الفني لممثل الكرة المغربية "منير الجعواني" غياب خمسة لاعبين هم محمد عزيز وعبد الصمد لمباركي ويوسف السعيدي والمهاجم البوركيني آلان تراورى للإصابة والعربي الناجي للإيقاف ، فيما يعول في التشكيل الأساسي على المهاجم التوغولي لابا كودجو والمدافع البوركيني إيسوفو دايو وعمر النمساوي ومحمد فرحان وأمين الكاس وبكر الهلالي وحمدي لعشير.

وتأهل نهضة بركان إلى الدور النهائى على حساب الصفاقسي التونسي ، علما أنه ودع نسخة البطولة عام 2015 من الدور التمهيدي ، وخرج من النسخة الماضية من الدور ربع النهائي ، وحصد نهضة بركان أول بطولة في تاريخه بالتتويج بكأس العرش بالمغرب عام 2018.

من جهته ، يسعى الزمالك العريق إلى استعادة حضوره القاري، وعلى رغم فوزه بأربعة ألقاب في دوري الأبطال لم يفز بكأس الكونفيدرالية التي كانت تحمل اسم كأس الكؤوس والتي أحرز لقبها أيضا مرة واحدة .

وبلغ الفريق"الأبيض" النهائي بعد إقصاء بطل العرب النجم الساحلي التونسي من نصف النهائي ، ويواجه صعوبات عدة أبرزها غياب صانع الألعاب التونسي فرجاني ساسي، والحارسين الأساسي محمود جنش للإيقاف والبديل عماد السيد للإصابة ما سيضطر المدير الفني السويسري كريستان غروس للاعتماد على الحارس الثالث عمر صلاح ، فيما يبرز في تشكيل ممثل الكرة المصرية محمود علاء ومحمود الونش والتونسي حمدي النقاز وعبدالله جمعه في الدفاع ، وطارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمود كهربا ويوسف اوباما وإبراهيم حسن في الوسط ، وعمر السعيد في الهجوم .