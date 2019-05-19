شكرا لقرائتكم مسئولو مصر المقاصة يرصدون مكافآت خاصة من أجل المربع الذهبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رصد مجلس إدارة مصر المقاصة برئاسة محمد عبد السلام مكافآت خاصة للاعبى الفريق من اجل الفوز فى المباراتين المقبلتين للفريق بالدورى أمام إنبى وطلائع الجيش فى الجولتين الـ33 والـ34 للمسابقة . يذكر أن مصر المقاصة يحتل المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 45 نقطة خلف المصرى صاحب المركز الرابع برصيد 48 نقطة والمقاولون العرب صاحب المركز الخامس برصيد 46 نقطة . Advertisements ويسعى مسئولو المقاصة إلى تحقيق الفوز فى المباراتين المقبلتين على أمل تعثر المنافسين لتحقيق المركز الرابع والعودة من جديد للمشاركة فى البطولات الأفريقية

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