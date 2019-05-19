تعرف على آخر تطورات إصابة حارس الزمالك...

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جدة - عمرو شويل كشف الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أخر تطورات إصابة عماد السيد حارس مرمى الفريق الأبيض قبل مواجهة نهضة بركان المغربى غدا الأحد على الملعب البلدى فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

أجل الجهاز الطبى للفريق الأبيض فك جبيرة يد عماد السيد وذلك بعد إجراء الحارس جراحة بالليزر لتثبيت كسر أصبع اليد.

وشاءت الأقدار أن يحرس عمر صلاح مرمى الزمالك فى مباراة الغد أمام نهضة بركان وحرص جهاز الفريق الأبيض على تجهيز الثنائى عمر السعيد مهاجم الفريق الأبيض والمدافع محمود علاء ليكون بدلاء له حال حدوث أي أمر طارئ خلال المباراة فى ظل إصابة عماد السيد وإيقاف جنش لطرده فى مباراة الإياب أمام النجم الساحلى التونسى فى نصف نهائى البطولة الأفريقية.