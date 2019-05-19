شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس مشاركة المنتخب فى البطولة العربية بدلا من الوديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة ، مشاركة منتخب مصر الأول في البطولة العربية لكرة القدم والتي سيتم الكشف عن المواعيد النهائية والمكافآت الخاصة بها خلال الفترة المقبلة.

من المرجح أن يوافق مجلس الجبلاية علي المشاركة في البطولة العربية لكرة القدم لعدة أسباب أهمها أن البطولة ستقام في مواعيد الأجندة الدولية إلى جانب أنها ستوفر علي المنتخب مشقة البحث عن وديات خلال فترات التوقف خاصة أن البطولة من المقرر أن تشهد مشاركة اقوي المنتخبات مثل المغرب ، الجزائر، تونس ، السعودية ، العراق والإمارات.

كانت تقارير سعودية قد أشارت إلي إن البطولة العربية سيكون مجموع جوائزها أعلى من البطولات القارية فى العالم والتى ستصل الى 81 مليون دولار ما يوازى مليار و300 مليون جنيه مصري وستقام على مدار 18 شهرًا ويحصل البطل على 27 مليون دولار ما يقارب 450 مليون جنيها مصريا و تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبًا فى المرحلة الأولى، سيتم توزيعهما الى مستويين الأول والثاني وفق التصنيف الدولي للعبة حيث سيشارك مباشرة أصحاب المراكز الإثنى عشر الأولى الى النهائيات مباشرة فيما سيلعب أصحاب المستوى الثاني على بلوغ 6 منتخبات منهم للنهائيات التى ستكون 18 منتخبًا.