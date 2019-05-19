شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا .. طنطا والمقاصة يطلبان ضم عبدالعاطي وبلال جمال ثنائي الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اقترب مجلس إدارة طنطا من ضم الثنائي محمود عبدالعاطي وبلال جمال ثنائي هجوم الرجاء المطروحي بعد المفاوضات التي قام بها مجلس إدارة طنطا مع سعد أبوصندوق رئيس الرجاء لضم الثنائي لدعم الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز .

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ويحاول أيمن المزين المدير الفني لطنطا استغلال علاقته الجيدة بمجلس إدارة الرجاء من أجل إنهاء صفقة الثنائي في ظل حاجة الفريق الطنطاوي لجهود الثنائي لدعم الفريق في دوري الأضواء والشهرة، في الوقت الذي أرسل فيه مسئولو مصر المقاصة عرضا رسميا لنادي الرجاء لضم الثنائي الذي شارك في كل مباريات الرجاء بدوري القسم الثاني .

من جانبه اكد سعد ابوصندوق رئيس نادي الرجاء أنه ينتظر اجتماع مجلس الادارة القادم من أجل حسم العروض المقدمة للثنائي بعد استطلاع رأي هاني العقبي المدير الفني للفريق والذي سيحدد إمكانية استمرار الثنائي في الفريق او رحيلهما عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية .