المقاصة يرصد مكافآت خاصة لتحقيق المركز الرابع بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد مجلس إدارة مصر المقاصة برئاسة محمد عبد السلام مكافآت خاصة للاعبى الفريق من اجل الفوز فى المباراتين المقبلتين للفريق بالدورى أمام إنبى وطلائع الجيش فى الجولتين الـ33 والـ34 للمسابقة . يذكر أن مصر المقاصة يحتل المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 45 نقطة خلف المصرى صاحب المركز الرابع برصيد 48 نقطة والمقاولون العرب صاحب المركز الخامس برصيد 46 نقطة . ويسعى مسئولو المقاصة إلى تحقيق الفوز فى المباراتين المقبلتين على أمل تعثر المنافسين لتحقيق المركز الرابع والعودة من جديد للمشاركة فى البطولات الأفريقية

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