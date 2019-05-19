شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرازق محمد رئيسا لبعثة الرماية فى كأس العالم بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار مسئولو اتحاد الرماية برئاسة حازم حسنى ، عبد الرازق محمد عضو مجلس الإدارة لرئاسة بعثة المنتخب فى بطولة كاس العالم المقرر لها الفترة من 26 و حتى 31 مايو الجارى بألمانيا . و تضم قائمة اللاعبين كلا من ، رامى احمد و حافظ جمال فى منافسات المسدس ، بالإضافة إلى الزهراء شعبان و هدير سيد مخيمر و شيماء حشاد و دينا العيسوى فى منافسات البندقية . كما يشارك فى منافسات البندقية رجال الرامى أسامة محمد السيد .

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