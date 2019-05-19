فيديو.. سوبر كورة يكشف لغز الجاسوس المغربى بين الأشجار فى مران الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام عدد من الأشخاص التابعين لفريق نهضة بركان المغربي بتصوير تدريب نادي الزمالك الاخير قبل خوض ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية. لمشاهدة الفيديو عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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