موعد مباراة برشلونة وإيبار في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستضيف نادي إيبار نظيرخ برشلونة اليوم الأحد 19-5-2019 على أرضية ملعب إيبوروا، في مباراة قوية وصعبه بالنسبة لفريق إيبار خصوصآ ان اللقاء مع البارسا الذى يحتل الصدارة حاليآ ، يلعب إيبار المباراة على أرضه وسط جماهيره ، وفى المباراة الماضيه هُزم إيبار من فياريال بنتيجة 1-0 ، يدخل اللقاء يحاول تحقيق الفوز لتحسين مركزه وترتيبه .

وسوف ننقل لكم موعد المباراة اليوم الأحد 19 مايو من الدوري الإسباني , الأسبوع الثامن والثلاثون في تمام الساعه الرابعة والربع بتوقيت القاهره بملعب إيبوروا ، يعرض على قناة Bein Sports HD3 .

والآن نتابع عبر موقعكم الرياضي “جول العرب” كل جديد عن موعد برشلونة وإيبار في لقاء ضمن مباريات الدوري الإسباني اليوم فى الأسبوع الثامن والثلاثون والتي ستكون في تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت القاهرة و الخامس والربع بتوقيت الرياض .