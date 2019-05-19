الأهلي يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة الإسماعيلي

تأكد غياب حمدي فتحي لاعب وسط فريق النادي الأهلي عن مباراة الإسماعيلي المقبلة بسبب حصوله على الإنذار الثالث في مواجهة إنبي الأخيرة. ويعد غياب حمدي فتحي خسارة كبيرة لوسط الأهلي بعد ظهوره بمستوى مميز خلال المباريات الأخيرة وانسجامه بالتشكيل الأساسي بعد عودته من فترة غياب بسبب الإصابة. ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها العاشرة مساء الأربعاء القادم على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثامن عشر بمسابقة الدوري الممتاز.‎

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