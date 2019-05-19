الزمااك يهزم الأهلي ويتوج بطلًا لناشئي اليد

انتهت منذ لحظات المباراة القوية و الحماسية بين ناشئى الاهلى و الزمالك حيث استطاع ناشئى نادى الزمالك مواليد 2002 بتحقيق الفوز على ناشئى نادى الاهلى بنتيجة 33 - 31 والتتويج ببطولة الجمهورية لفرق

الناشئين مواليد 2002.

ليحصل بذلك نادى الزمالك على المركز الاول و لقب بطولة الجمهورية و جاء فى المركز الثانى و الميدالية الفضية نادى سبورتنج.

و جاء فى المركز الثالث و الميدالية البرونزية نادى الاهلى و جاء نادى المقاولون فى المركز الرابع. انتهت منذ قليل مباراة نادى المقاولون و نادى سبورتنج بفوز نادى سبورتنج بالمباراة بنتيجة 41 - 29 و ذلك فى ختام مباريات نهائيات بطولة الجمهورية لفرق الناشئين مواليد 2002.