انتهت منذ لحظات المباراة القوية و الحماسية بين ناشئى الاهلى و الزمالك حيث استطاع ناشئى نادى الزمالك مواليد 2002 بتحقيق الفوز على ناشئى نادى الاهلى بنتيجة 33 - 31 والتتويج ببطولة الجمهورية لفرقالناشئين مواليد 2002.
ليحصل بذلك نادى الزمالك على المركز الاول و لقب بطولة الجمهورية و جاء فى المركز الثانى و الميدالية الفضية نادى سبورتنج.
و جاء فى المركز الثالث و الميدالية البرونزية نادى الاهلى و جاء نادى المقاولون فى المركز الرابع. انتهت منذ قليل مباراة نادى المقاولون و نادى سبورتنج بفوز نادى سبورتنج بالمباراة بنتيجة 41 - 29 و ذلك فى ختام مباريات نهائيات بطولة الجمهورية لفرق الناشئين مواليد 2002.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمااك يهزم الأهلي ويتوج بطلًا لناشئي اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.