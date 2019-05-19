حبيبة ماجد تتأهل للعب على برونزية بطولة series a للكاراتية

تأهلت حبيبة ماجد لاعبة منتخب مصر للكاراتيه لمنافسات الترضية للعب علي الميدالية البرونزية وزن ٦٨ ك في بطولة series a للكاراتيه والمقامة في تركيا خلال الفترة من 15 وحتى 19 مايو الجاري. Advertisements وتضم بعثة منتخب مصر كلا من: سارة عاصم ورضوى سيد وريم أحمد وجيانا فاروق وفريال أشرف وأمنية محمد وسارة عبده وإيمان أشرف وفوزية محمود وشهد إيهاب وآية هشام وعلى محمد وفراس أسامة وعبد سارة عاصم ورضوى سيد وريم أحمد وجيانا فاروق وفريال أشرف وأمنية محمد وسارة عبده وإيمان أشرف وفوزية محمود وشهد إيهاب وآية هشام وعلى محمد وفراس أسامة وعبدالمنعم. محمد ومؤمن أحمد سعيد وعمر أحمد عبد المنعم وعبد الله هشام وكريم أيمن وعبد الله ممدوح وعمر اشرف وعمرو علاء ومحمد السيد وأحمد أشرف وكريم وليد صلاح الدين. ويرأس بعثة منتخب أحمد أبو عيشة، ويرافقهم سيف النصر مصطفى مدرب الكاتا، ومحمد عبد الرحمن وهانى قشطة مدربا الكوميتيه.

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