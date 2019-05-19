رياضة | برشلونة يهدي ريال مدريد صفقة من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يهدي ريال مدريد صفقة من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع نجم فالنسيا الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" في عددها الصادر اليوم الأحد: "إدارة برشلونة لا تهتم بالتعاقد مع مهاجم فالنسيا المتألق رودريجو".

وتابعت الصحيفة: "ريال مدريد ينوي التوقيع مع اللاعب في الانتقالات الصيفية وهو الفريق الأقرب لخطف الصفقة خاصة أن برشلونة غير مهتم حاليا بضمه".