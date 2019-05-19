رياضة | وفد من اللجنة المنظمة للكان يزور الإسماعيلي.. الإثنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد من اللجنة المنظمة للكان يزور الإسماعيلي.. الإثنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد النادى الإسماعيلى يوم الاثنين المقبل زيارة رسمية من قبل اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية مصر ٢٠١٩ . وسيكون على رأس الحضور المهندس شريف إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء باسم رياض هلال مساعد وزير الدفاع لمتابعة سير العمل داخل النادى الإسماعيلى وآخر الاستعدادات قبل انطلاق البطولة منتصف شهر يونيو المقبل.

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