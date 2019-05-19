رياضة | السكة الحديد يتعاقد مع صانع ألعاب تلا لموسمين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السكة الحديد يتعاقد مع صانع ألعاب تلا لموسمين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادى السكة الحديد في التعاقد مع صانع ألعاب وهداف فريق تلا محمد كمال أمين ( ميدو) لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثالث.

وحضر اللاعب لمقر النادي وجمعته جلسة مع مجلس إدارة نادى السكة الحديد بقيادة الدكتور محمد عيد رئيس النادي ونبيل كمال "أمين الصندوق" ومحمد نافع المشرف على الفريق.

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كما حضر التوقيع جمعة مشهور المدير الفني وكمال اليمنى المدرب العام ومحمد جمال المدير الإداري.

وكان ميدو من ناشين فريق السكة ولعب للفريق الأول تحت قيادة كمال عثمان ولعب لأكثر من ناد وهم الاعلاميين وسرس الليان ومصر للتأمين وتلا الذي تألق ضمن صفوفة لمدة ثلاث مواسم، ونجح في التأهل للممتاز "ب" الموسم الماضي.

وكان اللاعب محط أنظار اكثر من نادى منهم بنها وسرس الليان ونبروة وسوهاج.