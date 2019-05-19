رياضة | عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد غياب حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام الإسماعيلي بسبب الإيقاف.

وحصل حمدي على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الأهلي الأخيرة أمام إنبي والتي فاز فيها الفريق الأحمر بهدف نظيف.

ويواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي مساء الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.