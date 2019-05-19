رياضة | مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد 19 مايو والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد 19 مايو والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الأحد 19 مايو بعض المباريات في الدوريات العربية والأوروبية المختلفة، والتي تعد حاسمة في مشوار جميع البطولات التي لم تنتهي حتى الآن.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" أهم مباريات اليوم الأحد 19 مايو في جميع المنافسات العالمية والأفريقية والعربية.

- كأس الكونفدرالية

نهضة بركان vs الزمالك .. في الساعة 11:59 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

- الدوري الإسباني

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إيبار vs برشلونة .. في الساعة 4:15 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.

ريال مدريد vs ريال بيتيس .. في الساعة 12 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.

- الدوري الإيطالي

يوفنتوس vs أتالانتا .. في الساعة 3 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 4 HD.

ميلان vs فيروزينوني .. في الساعة 6 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 4 HD.

نابولي vs إنتر ميلان .. في الساعة 8:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 4 HD.