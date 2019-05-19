رياضة | رد غريب من هازارد على أنباء انتقاله إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد غريب من هازارد على أنباء انتقاله إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صرح إيدين هازارد نجم تشيلسي بأن حلمه هو أن يكون أفضل لاعب في العالم خلال الفترة القادمة.
وعلق هازارد على شائعات إنضمامه إلى ريال مدريد في تصريحات لـ Planet Health: "الأحلام هي التي تسمح لك بالتحرك. حلمي الشخصي هو أن أصبح أفضل لاعب في العالم. لهذا الهدف، أتدرب. هذا ما يجعل ذلك ممكنًا".
واختتم هازارد تصريحاته قائلاً : "إنه يشجعك على العمل من أجل تحقيق هدف. بالنسبة للطفل فإن وجود هدف محفز، يجعلك ترغب في القتال والعمل على تحقيقه في يوم من الأيام".