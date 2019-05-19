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رياضة | رد غريب من هازارد على أنباء انتقاله إلى ريال مدريد

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد غريب من هازارد على أنباء انتقاله إلى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح ​إيدين هازارد​ نجم بأن حلمه هو أن يكون أفضل لاعب في العالم خلال الفترة القادمة.

وعلق هازارد على شائعات إنضمامه إلى ​ريال مدريد​ في تصريحات لـ Planet Health: "الأحلام هي التي تسمح لك بالتحرك. حلمي الشخصي هو أن أصبح أفضل لاعب في العالم. لهذا الهدف، أتدرب. هذا ما يجعل ذلك ممكنًا".

واختتم هازارد تصريحاته قائلاً : "إنه يشجعك على العمل من أجل تحقيق هدف. بالنسبة للطفل فإن وجود هدف محفز، يجعلك ترغب في القتال والعمل على تحقيقه في يوم من الأيام".

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