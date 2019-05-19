شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يبحث عن معادلة الرقم القياسي للأسطورة تيلمو سارا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيكون إحراز الأرجنتينى ليونيل ميسى جائزة أفضل هداف «بيتشيتشى» فى الدورى الإسبانى لكرة القدم مرة سادسة مسألة وقت ليعادل مهاجم برشلونة الرقم القياسى للأسطورى تيلمو سارا، ويقترب من إحراز الحذاء الذهبى الأوروبى مرة سادسة فى مسيرته الزاخرة وتعزيز رقمه القياسى.

ميسى الذى أحرز لقبه العاشر فى الدورى الإسبانى يعد أفضل هداف فى تاريخ الليجا مع 417 هدفا فى 451 مباراة، وقد توج مع برشلونة بـ34 لقبا فى مختلف المسابقات.

يقول مدربه إرنستو فالفيردى «ميسى ينقذنا دوما.. لن نأسف للحصول على ميسى، من حظنا أن يكون متواجدا معنا»، فيما لا يزال أفضل لاعب فى العالم خمس مرات النقطة المحورية فى برشلونة برغم رحيل زميليه التاريخيين تشافى وأندريس إينيستا.

فى 2014، حطم «البعوضة» رقما قياسيا عمره 60 عاما، عندما تخطى حاجز 251 هدفا فى الدورى باسم سارا، ليصبح أفضل هداف فى تاريخ المسابقة.

قال الأرجنتينى آنذاك «عندما سجلت هدفى الأول فى الليجا، لم أتخيل تحطيم أى رقم قياسى، خصوصا رقم الكبير تيلمو سارا».

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بعدها بخمس سنوات، سينهى أفضل هداف فى الدورى خمس مرات (2010، 2012، 2013، 2017، 2018) موسمه مع لقب سادس عندما يواجه فريقه إيبار الأحد فى المرحلة الأخيرة من الدورى.

لقب سيعادل به رقم سارا، الهداف الأسطورى الباسكى، المتوج ست مرات بين 1945 و1953، بعد أن كان متساويا بخمسة ألقاب مع الأرجنتينى ألفريدو دى ستيفانو، كينى والمكسيكى هوغو سانشيز.

وبعد رحيل البرتغالى كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس الإيطالى الموسم الماضى، يبتعد مطاردو ميسى مسافة شاسعة عنه، إذ سجل حتى الآن 34 هدفا. يأتى بعده زميله الأوروجويانى لويس سواريز والفرنسى كريم بنزيمة (ريال مدريد) مع 21 هدفا.

إلى أهدافه الـ34، يبدو ميسى على المسار الصحيح لإحراز جائزة الحذاء الأوروبى الذهبى، حيث يهدده الفرنسى اليافع كيليان مبابى (30 هدفا).

سيعود بطل العالم من الإيقاف ليخوض مباراة ديجون فى الدورى الفرنسى نهاية الأسبوع الحالى، وهى فرصته قبل الأخيرة إذ سيواجه رينس فى الأسبوع التالى.

وبرغم الخروج الموجع لبرشلونة فى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزى (3- صفر ثم صفر- 4)، لا تزال إحصائيات ميسى لافتة مع 48 هدفا فى 48 مباراة هذا الموسم فى جميع المسابقات، وهو أفضل مسجل أيضا فى دورى الأبطال مع 12 هدفا.