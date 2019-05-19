شكرا لقرائتكم 3 تحذيرات من مرتضى منصور للاعبى الزمالك قبل مباراة نهضة بركان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن الفريق تخطى مرحلة مهمة جدًا أمام فريق محترم جدا بالفوز على النجم الساحلى فى نصف نهائى الكونفدرالية والتأهل إلى المباراة النهائية، مؤكدًا أن القادم هو الصعب السهل، أمام نهضة بركان المغربى، فى ذهاب المباراة النهائية من البطولة الأفريقية، فى المباراة المقرر إقامتها فى الثانية عشر من منتصف ليلة اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، على الملعب البلدى ببركان.

أضاف مرتضى منصور خلال الجلسة التى جمعته بلاعبى الزمالك قبل السفر إلى المغرب وبثها الموقع الرسمى للقلعة البيضاء اليوم، أن الأزمات دائمًا ما تظهر الرجال، مشددًا على ثقته بعمر صلاح، حارس مرمى الأبيض، قائلاً: "عمر حارس جرئ وشجاع وجربناه من قبل أمام الأهلى والإسماعيلى"، ونضع هذه الثقة فيه بسبب قدرته بجانب خط الدفاع الذى سيكون أمامه وكذلك كتيبة خط الوسط، متابعاً إن ما حدث بأزمة فى حراسة المرمى درس قاس يجب تعلمه بأنه لا يوجد "هزار" فى الملعب حتى لا نفقد أحداً بسبب الإنذارات.

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أشار رئيس الزمالك إلى أن الزمالك دائمًا يكون كعبه عالى على الفرق المغربية، متمنيًا لهم التوفيق فى المباراة، مشددًا على أن اعتماده سيكون على 14 رجلا وبطل فى الملعب ومن قبلهم القائمة كلها، مشيرًا إلى أنه لن يأتى أصعب من مباراة النجم الساحلى ومباراة بترو أتليتكو فى أنجولا خلال مشوار الفريق فى الكونفدرالية.

واستكمل منصور حديثه للاعبين مطالبهم بالتركيز طوال الـ90 دقيقة المقبلة فى المغرب، لأنها ستكون أصعب من مباراة العودة التى ستقام يوم 26 مايو المقبل، بستاد برج العرب بالإسكندرية التى أكد إنه حصل على موافقة بحضور 70 ألف مشجع، قائلاً: "أريد منكم التفكير فى الـ50 مليون مصرى الذى يتابعون لقاء الذهاب وحوالى 250 مليون فى العالم العربى كله ينتظر ما ستقدموه".