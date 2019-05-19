الخليج 365 يكشف لغز الجاسوس المغربى بين الأشجار فى مران الزمالك...

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جدة - عمرو شويل قام عدد من الأشخاص التابعين لفريق نهضة بركان المغربي بتصوير تدريب نادي الزمالك الاخير قبل خوض ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية. ويلتقي نادي الزمالك نظيره نهضة بركان منتصف ليل اليوم الأحد في ذهاب نهائي كاس الكونفيدرالية الإفريقية والتي يستضيفها الملعب البلدي هناك.

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