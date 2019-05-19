زيدان يعارض بيريز في التعاقد مع نيمار.. والسبب؟

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رجحت وسائل الإعلام الإسبانية بقاء النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي لموسم آخر، على الرغم من الشائعات الكثيرة التي راجت مؤخرا بشأن إمكانية إنضمامه إلى ريال مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز معجب باللاعب البرازيلي وأبدى استعداده لدفع 200 مليون يورو من أجل إعادة نيمار إلى الليغا من بوابة النادي الملكي في الصيف الجاري.

لكن الصحيفة المدريدية أشارت إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد رفض فكرة بيريز بالتعاقد مع نيمار، إذ يرى "زيزو" أنه يشك في قدرة نيمار على انتشال الفريق من كبوته بسبب سلوكيات اللاعب غير المنضبطة خارج الملعب، فضلا عن إصاباته المتكررة في الفترة الأخيرة.

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ووفقا للصحيفة فإن بيريز حاول كثيرا اقناع زيدان بالتراجع عن فكرته، لكن المدرب الفرنسي أكد لرئيسه أن دفع راتب سنوي لنيمار يقارب 30 مليون يورو سوف يؤدي للكثير من المشاكل في غرفة خلع الملابس لاسيما أن مع رحيل غاريث بيل المنتظر لن يتحصل أي لاعب على راتب يتعدى 12 مليون يورو في الموسم.

يشار إلى أن والد نيمار ووكيل أعماله كان قد أكد المهاجم الدولي البرازيلي "يريد الاستمرار" مع باريس سان جرمان حامل لقب الدوري الفرنسي.

وانضم نيمار الى صفوف سان جرمان في صيف 2017 في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو، وجعلت منه أغلى لاعب في العالم. ويرتبط اللاعب بعقد حتى 2022، لكن التقارير الصحافية تشير بشكل متكرر لاحتمال انتقاله الى نادٍ آخر، لاسيما ريال مدريد.

