شكرا لقرائتكم خبر عن أبو القاسم و حمزة يخوضان منافسات دور الـ 64 بالجائزة الكبرى للشيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم، الأحد ، منافسات الدور الـ 64 الرئيسى للرجال ببطولة الجائزة الكبرى للشيش المقامة فى الصين و تستمر حتى يوم 20 مايو الجارى بمشاركة لاعبى الفراعنة.

ويلتقى اليوم فى هذا الدور علاء أبو القاسم البطل الأوليمبى نظيره الايطالى فاليريو ، بينما يواجه محمد حمزه اللاعب الإيطالى جيورجيو افولا .

تأهل محمد حمزة لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش إلى دور الـ 64 بعد الفوز على بطل روسيا بنتيجة 15 / 13 فى دور الـ 128 ، قبل أن يهزم بطل كوريا فى دور الـ 64 التمهيدى بنفس النتيجة، بينما تأهل ابو القاسم مباشرة نظرا لتصنيفه العالمى .