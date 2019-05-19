أبو القاسم و حمزة يخوضان منافسات دور الـ 64 بالجائزة الكبرى للشيش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم، الأحد ، منافسات الدور الـ 64 الرئيسى للرجال ببطولة الجائزة الكبرى للشيش المقامة فى الصين و تستمر حتى يوم 20 مايو الجارى بمشاركة لاعبى الفراعنة.
ويلتقى اليوم فى هذا الدور علاء أبو القاسم البطل الأوليمبى نظيره الايطالى فاليريو ، بينما يواجه محمد حمزه اللاعب الإيطالى جيورجيو افولا .
تأهل محمد حمزة لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش إلى دور الـ 64 بعد الفوز على بطل روسيا بنتيجة 15 / 13 فى دور الـ 128 ، قبل أن يهزم بطل كوريا فى دور الـ 64 التمهيدى بنفس النتيجة، بينما تأهل ابو القاسم مباشرة نظرا لتصنيفه العالمى .
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