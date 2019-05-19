شكرا لقرائتكم خبر عن 5 سبتمبر انطلاق دورى محترفى كرة اليد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد على انطلاق دورى محترفى الرجال للموسم المحلى الجديد 2019 / 2020 ، يوم 5 سبتمبر المقبل .
ومن المقرر أن يعقد المؤتمر السنوى للموسم المحلى الجديد 2019 / 2020 خلال الفترة من 17 و حتى 20 يونيو القادم .
ويتضمن المؤتمر مناقشة الاستعداد للموسم الجديد ونشرة تعليمات المسابقات، مشيرا على أن يومى 17، 18 ستشهد اجتماع أندية الدرجة الأولى والمرحل السنية المختلفة .
بينما يقام إجتماع أندية المحترفين والدورى الممتاز يومى 19 ، 20 من نفس الشهر المقبل، وذلك بالمدينة الشبابية فى أبو قير بالإسكندرية .
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