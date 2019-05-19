شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: أثق فى قدرة الزمالك على التتويج بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك الشكر لمسئولي فريق نهضة بركان المغربي على حسن الاستقبال للبعثة منذ وصولها المغرب، مشيرا إلى أن الزمالك سيرد على استقبالهم بترحاب شديد في بلدهم التاني مصر.

وأضاف أمير مرتضى فى تصريحاته للموقع الرسمى للنادى، أن مباراة الزمالك ونهضة بركان التى ستقام مساء الأحد ستكون بين فريقين كبيرين، وتليق بوصولهما إلى نهائي الكونفدرالية، مؤكدًا ثقته فى فريقه أن اللاعبين يعرفون أهمية اللقاء جيدا والاستعدادات للمباراة جاءت قوية وسنقدم عرضا يليق بالفريق.

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وقال، إن المباراة النهائية للكونفيدرالية من شوطين في المغرب ومصر وهدفنا الفوز بالبطولة.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة نهضة بركان مساء الأحد في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية في المغرب.