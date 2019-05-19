شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يهزم المقاولون فى الجولة الختامية بدورى اليد مواليد 2002 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق كرة اليد بنادى سبورتنج على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 41 /29 فى إطار الجولة الختامية بدورى مواليد 2002 على صالة أكتوبر الدولية .

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و بهذا الفوز وصل سبورتنج إلى النقطة السابعة ، حيث أنه فى حالة فوز الأهلى على الزمالك فى اللقاء المحدد له الحادية عشر مساءا، سيتم اللجوء إلى دورة ثلاثة لتحديد البطل وفقا لتأكيدات سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات فى إتحاد اليد .

أما فى حالة فوز الزمالك على الأهلى سيتوج بطلا ، خاصة انه نجح فى تحقيق الفوز على المقاولون العرب وسبورتنج .