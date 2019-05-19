شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن اشرف يستغني عن القناع قبل مواجهة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغنى أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي من القناع الطبي الذي استعان به مؤخرًا، بسبب إصابته في الحاجز الأنفي.
وشارك اللاعب في مران اليوم دون القناع الطبي الذي شارك به في مباراة إنبي الأخيرة.
ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها العاشرة مساء الأربعاء المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثامن عشر بمسابقة الدوري الممتاز.
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