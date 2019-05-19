رئيس الزمالك: الأمن وافق على حضور 70 ألف مشجع

محمود معوض
أكد رئيس نادي الزمالك، أن الفريق قادر على الفوز على نهضة بركان المغربى، في ذهاب المباراة النهائية من البطولة الأفريقية، في المباراة المقرر إقامتها في الثانية عشرة من منتصف ليلة اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة.
أشار رئيس الزمالك إلى أن الزمالك دائما يكون كعبه عاليا على الفرق المغربية، متمنيًا لهم التوفيق في المباراة.
واستكمل حديثه للاعبين مطالبهم بالتركيز طوال الـ90 دقيقة المقبلة في المغرب، لأنها ستكون أصعب من مباراة العودة التي ستقام يوم 26 مايو المقبل، بإستاد برج العرب بالإسكندرية التي أكد أنه حصل على موافقة...
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