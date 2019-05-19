مانشستر سيتي يتوج بكأس الاتحاد بسداسية تاريخية

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تحرير:علي الزيني ١٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٤ م
مانشستر سيتي
بنتيجة هي الأكبر في تاريخ النهائيات، توج فريق مانشستر سيتي بلقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعدما اكتسح نظيره واتفورد بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب "ويمبلي"، بالعاصمة الإنجليزية لندن، ليصبح السيتي أول فريق في تاريخ الكرة الإنجليزية يتوج بالبطولات الثلاث المحلية في موسم واحد، بعدما حصد البريميرليج وكأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي، ليحقق رجال بيب جوارديولا اللقب السادس في كأس الاتحاد والأول منذ عام 2011.
الخطورة الأولى في المباراة، جاءت من واتفورد بتسديدة صاروخية من بيريرا، تصدى لها إديرسون ببراعة، وفي الدقيقة 26، نجح مانشستر سيتي في افتتاح التسجيل عن طريق ديفيد سيلفا، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 39، أضاف السيتي الهدف الثاني، بتسديدة من جيسوس، تابعها ستيرلينج بتسديدة على خط المرمى داخل
وفي الدقيقة 60، سجل دي بروين الهدف الثالث، بعدما راوغ الحارس ووضع الكرة في الشباك، وبعد مرور 8 دقائق عزز جيسوس تقدم السيتي بهدف رابع، من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 79 أحرز ستيرلنج الهدف الخامس، قبل أن يعود ويختتم سداسية رجال جوارديولا، في الدقيقة 86، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
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