انت الان تتابع مانشستر سيتي يتوج بكأس الاتحاد بسداسية تاريخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٤ م

مانشستر سيتي Advertisements

بنتيجة هي الأكبر في تاريخ النهائيات، توج فريق مانشستر سيتي بلقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعدما اكتسح نظيره واتفورد بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب "ويمبلي"، بالعاصمة الإنجليزية لندن، ليصبح السيتي أول فريق في تاريخ الكرة الإنجليزية يتوج بالبطولات الثلاث المحلية في موسم واحد، بعدما حصد البريميرليج وكأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي، ليحقق رجال بيب جوارديولا اللقب السادس في كأس الاتحاد والأول منذ عام 2011.

الخطورة الأولى في المباراة، جاءت من واتفورد بتسديدة صاروخية من بيريرا، تصدى لها إديرسون ببراعة، وفي الدقيقة 26، نجح مانشستر سيتي في افتتاح التسجيل عن طريق ديفيد سيلفا، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 39، أضاف السيتي الهدف الثاني، بتسديدة من جيسوس، تابعها ستيرلينج بتسديدة على خط المرمى داخل