شكرا لقرائتكم خبر عن كاسياس: أنا بصحة جيدة ولا أفكر في الاعتزال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الحارس الدولى الإسبانى السابق لنادى بورتو البرتغالى إيكر كاسياس أنه فى حال جيدة بعد الأزمة القلبية التى تعرض لها مطلع مايو الحالى أثناء التدريب، وأنه لا يفكر حاليا بالاعتزال. وكتب كاسياس الذى سيحتفل غدا بعيد ميلاده الـ 38، فى حسابه على تويتر غداة زيارة إلى طبيب القلب المشرف عليه «كل شىء على ما يرام. إنه خبر كبير أتشاركه معكم»، مشيرا إلى عدم نيته وقف مسيرته فى الوقت الراهن.

وبعد مغادرته المستشفى فى السادس من مايو برفقة زوجته سارة كاربونيرا لم يكن كاسياس إيجابيا تجاه مستقبله، وقال «يجب أن أخلد للراحة لمدة أسبوعين أو ربما شهرين، لا أعرف. فى الحقيقة، الأمر سيان بالنسبة إلى، والمهم أنى هنا الآن لا أعرف كيف سيكون المستقبل». وعرض رئيس نادى بورتو جورجى نونو بينتو دا كوستا على كاسياس البقاء فى النادى حتى لو اعتزل اللعب، وقال لصحيفة «أو جوجو» المحلية «هذه رغبتنا. ينتهى عقد كاسياس بعد سنة ونريده أن يبقى ضمن الأساسيين فى تشكيلة أف سى بورتو، وليس فقط لسنة».