شكرا لقرائتكم خبر عن جورديولا: الفوز بالثلاثية المحلية أصعب من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مدرب نادي مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، إنه خاض أفضل تجاربه كمدرب بعد تحقيق الثلاثية ليصبح أول فريق يحقق الثلاثية بجمع ألقاب الدوري والكأس وكأس الرابطة خلال موسم واحد في تاريخ الكرة الإنجليزية.

Advertisements

نجح مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني جوارديولا في تحقيق الثلاثية المحلية التاريخية بعد فوزه في نهائي كأس إنجلترا على واتفورد بنتيجة 6-0 على ملعب ويمبلي في لندن، مساء السبت.

اعترف المدرب المخضرم أن الفوز بالثلاثية المحلية أصعب من التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أن كأس الاتحاد الإنجليزي جعل فريقه ينهي الموسم بشكل مثالي.

قال: «كان نهائيا لا يصدق بالنسبة لنا وأنهينا عاما لا يصدق. أخلص تهانيي لكافة العاملين في النادي خاصة اللاعبين لأنهم كانوا السبب الرئيسي لفوزنا بهذه الألقاب».