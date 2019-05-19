شكرا لقرائتكم خبر عن صراع ناري بين سان جيرمان والسيتي على «جريزمان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية، عن تجهيز نادى مانشستر سيتى الإنجليزى، عرضا ماليا ضخما للتعاقد مع الفرنسى أنطوان جريزمان، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسبانى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد إعلان رحيله رسميا عن فريق ملعب «واندا ميتروبوليتانو» فى نهاية الموسم الجارى. وقالت الصحيفة فى تقرير لها، إن السيتى يستعد لدفع مبلغ 125 مليون يورو لفسخ قيمة الشرط الجزائى والحصول على خدمات جريزمان الحاصل على لقب كأس العالم 2018 بروسيا مع منتخب الديوك الفرنسية. وأوضحت أن السيتى دخل فى صراع شديد مع باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ من أجل الظفر بخدمات جريزمان فى الموسم المقبل، ولكنه ينتظر القرار النهائى فى حرمانه من المشاركة فى بطولة دورى أبطال أوروبا بالموسم القادم.

وأشارت إلى أنه فى حالة تطبيق قرار حرمان السيتى من المشاركة فى دورى أبطال أوروبا سيرفض جريزمان الانضمام إلى «السيتيزن» فى الموسم المقبل، لأنه يريد الحصول على بطولة «الشامبيونزليج» وسيبحث عن ناد كبير آخر. ويبلغ الشرط الجزائى فى عقد أنطوان جريزمان مع أتلتيكو مدريد 200 مليون يورو فى الفترة الحالية، بعدما مدد عقده مع النادى الصيف الماضى، ولكن سيقل المبلغ إلى 120 مليون يورو بداية من 1 يوليو المقبل، ووعد السيتى اللاعب بالحصول على راتب 15 مليون يورو فى الموسم. ويحصل أتلتيكو مدريد على 96 مليون يورو فى حال دفع الشرط الجزائى، خاصةً أن ريال سوسيداد، الذى كان يمثله جريزمان منذ 2009 حتى 2014، سيحصل على 20% من قيمة الصفقة 24 مليون يورو.

وتابعت الصحيفة أن إدارة باريس سان جيرمان تريد توجيه ضربة جديدة إلى برشلونة بالتعاقد مع جريزمان، بعد الحصول على خدمات نيمار فى 2017 بعدما تم دفع قيمة الشرط الجزائى لإدارة برشلونة. ويسعى سان جيرمان إلى المنافسة بقوة فى الموسم المقبل، على لقب دورى أبطال أوروبا، بعد الفشل هذا الموسم والخروج من دورى أبطال أوروبا من دور الـ16 أمام فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، حيث يرغب مسؤولو النادى الباريسى فى تشكيل ثنائى خطير بين نيمار وجريزمان للمنافسة على كافة البطولات فى الموسم المقبل.