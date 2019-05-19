شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية في دور الثمانية لسداسيات عبدالله بن سعد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تنطلق مساء اليوم (الأحد) مباريات دور ربع النهائي لمنافسات بطولة الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود الرمضانية الثالثة لسُداسيات كرة القدم، المُقامة على الملعب المزروع في قصر الأمير سعد بن عبدالعزيز، بحي الروضة بجدة خلف مركز التحلية التجاري. وسيلتقي في المباراة الأولى فريق منطقة الجمبري مع منافسه فريق سمو المجيدية في تمام الساعة (10.00)، حيث يقود الأول قائده علي مدحلي وعبدالرحيم الجيزاوي وهو الفريق الذي تصدر المجموعة الأولى بـ9 نقاط وبدون أي خسارة في البطولة، وفي المقابل يقود فريق سمو المجيدية المهاجم الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد والنجم السابق بنادي الاتفاق أنس أبوالمعالي.

وفي المباراة الثانية التي ستنطلق الساعة (11.00)، يلتقي فريق الشاطري بفريق جمعية رعاية الرياضيين والذي يلعب له نخبة متميزة من نجوم الكرة السعودية والأجانب في مقدمتهم القادم من البرازيل سيرجيو ريكاردو الملقب بـ«المجنون» والذي سبق له اللعب في أندية الأهلي والهلال والاتحاد والوحدة، وكل من اللاعبين، مرزوق العتيبي وصالح الصقري ومناف أبو شقير ومحمد أمين وحمد المنتشري وباسم الشريف ووليد محبوب وعلي التركي وعنبر يوسف عنبر، وبإشراف فني من قبل النجمين إبراهيم سويد وسامي شاص.

وأسفرت نتائج آخر مباراتين في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور التمهيدي عن فوز فريق تكافل الجزيرة على رابطة ريال مدريد (6/‏‏‏3)، وفي المباراة الأخيرة قاد النجم محمد نور ورفاقه فريقهم المحترفين لتحقيق فوز ثمين حجزوا به البطاقة الأخيرة لدور الثمانية.