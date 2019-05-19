شكرا لقرائتكم خبر عن من الزعيم؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

لاتزال الإداراة الهلالية تواصل اتصالاتها مع أعضاء الشرف البارزين والمؤثرين لترشيح واختيار الرئيس القادم، وتم تداول ثلاثة أسماء مرشحة حتى الآن لتولي منصب الإدارة الهلالية القادمة، وهم فهد بن نافل، سلطان بن سعيد، فواز المسعد. لكن مصادر مطلعة أكدت بأن رئيس الهلال السابق سامي الجابر واللاعب السابق نواف التمياط ضمن الأسماء المرشحة أيضا لتولي مجلس الإدارة الجديد، وقد يكونان الأقرب.

وميدانياً، استأنف الفريق الهلالي لكرة القدم مساء أمس (السبت) تدريباته الاعتيادية وذلك استعداداً لمواجهة فريق الدحيل القطري يوم غدٍ (الاثنين)، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا ٢٠١٩م، إذ بدأ المدرب الهلالي شاموسكا تدريباته بتمارين استرجاعية للاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية أمام فريق الشباب، فيما أدى البقية تدريباتهم الاعتيادية التي اعتمدت على الجانب اللياقي والبدني، بعدها فرض المدرب مناورة على منتصف الملعب.