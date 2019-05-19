شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال وبيراميدز يتنافسان على قفاز عواد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الخليج 365» بأن ناديي الهلال وبيراميدز المصري سيتنافسان على الظفر بالحارس الدولي محمد عواد الذي انتهت إعارته مع فريق الوحدة، عقب ختام منافسات الموسم الرياضي المنصرم، وأشار المصدر إلى أن الهلاليين بقيادة أحد أبرز وأكبر الأسماء الشرفية ستفتح خط المفاوضات بنفسها مع إدارة نادي الإسماعيلي لكي يتم إنهاء الصفقة، ليكون النجم عواد بديلاً للحارس الدولي العماني علي الحبسي الذي لن يستمر مع الهلال في الموسم المقبل، نظراً لتدني مستواه في الآونة الأخيرة، وعدم حاجة الفريق له كون الحراس المحليين أفضل منه.

كما أوضح المصدر أن إدارة نادي بيراميدز المصري تستعد بكل قوة لبدء المفاوضات مع حارس الإسماعيلي العائد مؤخراً إلى نادي «الدراويش» بعد انتهاء موسمه مع «فرسان مكة»، وأن إلادارة على استعداد تام لدفع القيمة المالية التي يستحقها حامي العرين محمد عواد.

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ومن المتوقع أن يشتعل صيف التعاقدات والانتقالات بين ناديي الهلال وبيراميدز كون كل واحد منهما يرغب في تدعيم صفوفه للموسم الرياضي الجديد، فأين ستكون وجهة حارس مصر الأول في الوقت الراهن، هل سيمثل الزعيم السعودي، أم بيراميدز المصري؟.

يشار إلى أن الحارس محمد عواد بث تغريدة عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قبل عدة أيام جاء نصها، «لن يكون موسمي الأخير في الدوري السعودي»، واضعاً مع التغريدة غمزة وقلب أزرق.

فيما وصف الجميع تلك الحركة من باب التشويق والإثارة والرفع من قيمته السوقية خلال فترة الانتقالات الصيفية، ولفت الأنظار حوله.