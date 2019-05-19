شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء متابعة آل الشيخ لحساب الوحدة تقلق الفرسان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)@1000duke

دب القلق في قلوب جميع الوحداويين عقب إلغاء رئيس هيئة أعضاء الشرف تركي آل الشيخ متابعة حساب النادي في حسابه الشخصي بـ«تويتر»، إذ يرون أن هذه الخطوة تعقبها خطوة أخرى تتمثل في اعتذاره عن الاستمرار في منصبه ودعم النادي الذي تجاوز جميع عقباته كالقضايا الخارجية والداخلية لحقوق اللاعبين والمدربين، بعد أن ظل آل الشيخ طيلة الموسم المنصرم هو الوحيد الداعم الرسمي للفرسان.

من جهة أخرى، قرر رئيس نادي الوحدة المكلف حاتم خيمي الرحيل وعدم الاستمرار في رئاسة النادي لموسم آخر تحت أي صفة، رئيس بالتزكية أو بالتكليف. وأشارت مصادر محيطة بالبيت الوحداوي لـ«الخليج 365» إلى أن خيمي اتخذ هذا القرار بعد أن أنجز المهمة التي أوكلت إليه، وهي إعادة جميع ألعاب النادي إلى قلب المنافسة على بطولات الموسم وإبعاد الفريق الأول عن صراعات الهبوط كما كان متبعا طيلة السنوات الماضية، والدفع به إلى مناطق آمنة في سلم الدوري في منطقة الوسط. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أمين الصندوق أمين حافظ وأمين عام النادي مشعل غازي القرشي سيسيران أعمال النادي حتى عقد العمومية في شهر شوال القادم. من جهة أخرى، فكت إدارة النادي تعاقدها مع مدرب الحراس ماورو الذي تم اختياره لتدريب حراس المنتخب البرازيلي، فيما أبدى نادي سانتوس البرازيلي رغبته في شراء عقد اللاعب ماركوس غاليرمي.