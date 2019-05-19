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التتويج يثير جدل توثيق البطولات

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جدة - خالد شويل - عبدالله المرزوق (الرياض)

أثار تتويج نادي النصر ببطولة دوري الأمير أخيراً الصراع الأزلي من جديد حول توثيق بطولات الدوري للأندية ؛ وهو الصراع الذي ما أن يهدأ قليلاً حتى يتجدد نهاية كل موسم أو بداية كل دوري حول تلك الأعداد والأرقام المتداولة.

وما أثار القضية بشكل واسع هو حساب دوري أبطال آسيا الرسمي حينما أطلق تغريدته التي هنأ فيها النصراويين بتحقيق فريقهم بطولة الدوري للمرة الثامنة في تاريخه، في حين أن الجماهير النصراوية رفعت تيفو يحمل الرقم 17 إشارة إلى أن فريقها حقق بطولة الدوري بهذا الكم من المرات.

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وشارك في هذا التباين في الأرقام عدد من نجوم كرة القدم القدامى، مثل سامي الجابر، وعدد من الحسابات الإخبارية وبعض القنوات، إذ تفاوت العدد لبطولات الدوري للأندية من حساب لآخر ومن شخص لآخر.

جميع ما تم لم يلق من هيئة أي تحرك، لاسيما أنها المعنية بالإعلان، كما جرت العادة بسجل الأبطال لكل بطولة وهو ما تم في نهائي كأس الملك الماضي حينما أوضحت للجميع وبشكل رسمي سجل الأبطال.

وطالب الجماهير بإنهاء هذا الجدل حول بطولات الدوري والمسابقات السعودية عبر إعلان رسمي لتاريخ الأندية والمسابقات وتواريخ بداياتها وسجل الأبطال، أو إسناد المهمة بشكل رسمي للجنة تجمع المؤرخين بالمهتمين لحفظ وتأريخ الحركة الرياضية بعد أن توقفت خمس لجان سابقة بإكمال أعمالها لأسباب مختلفة، والسادسة أنهت مهماتها ولكنها ألغيت بسبب ما أحدثته من جدل قبل نحو عام ونصف العام.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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